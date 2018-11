Christian Bremicker leitet das Familienunternehmen Abus, Weltmarktführer für Sicherheitstechnik, in vierter Generation. Ein Gespräch über Führen nach der Bibel, Einbrecher und Erben.

Herr Bremicker, wann wurde das letzte Mal bei Ihnen eingebrochen?Das war in meinem Elternhaus. Und ist sicher 45 Jahre her. Damals waren wir noch nicht so weit in Sachen Sicherheitstechnik.

Das müssen Sie jetzt sagen.Nein, das stimmt tatsächlich. Die Schlösser haben seitdem enorme Fortschritte gemacht.

Aber es gilt trotzdem: Wer reinkommen will, schafft es?Wenn genügend Zeit vorhanden ist, wenn man viel Krach machen darf und über ausreichend kriminelle Energie verfügt - ja, dann lässt sich alles überwinden. Aber fast jeder Einbrecher ist bedient, wenn er nicht innerhalb von etwa drei Minuten im Gebäude ist.

Einverstanden, dass Sie Ihr Geld vor allem mit dem Faktor Angst verdienen?Natürlich profitieren wir von der Sorge der Menschen um ihre Sicherheit, egal, ob es um ihr Zuhause, ihr Fahrrad oder ihre Gesundheit geht. Wir sind dankbar, dass wir unseren Beitrag leisten dürfen. Aber natürlich wäre es mir lieber, wenn die Menschen viele Ängste gar nicht hätten.

Der Name Abus steht für die Gründer des Unternehmens, August Bremicker und Söhne. Warum startete Ihr Urgroßvater 1924 im Alter von 63 noch mal in die Selbstständigkeit?Der Ort Volmarstein, der heute zur Stadt Wetter an der Ruhr gehört, ist schon seit Jahrhunderten ein Zentrum des Schlossbauhandwerks. 1924 gab es dort 14 Fabriken für Vorhängeschlösser. Mein Urgroßvater wollte das Leben der Menschen ein Stück sicherer machen und seiner Familie den Grundstein für die Selbstständigkeit legen. Deshalb startete er im Keller seines Hauses mit seinen vier Söhnen die Herstellung von Hangschlössern aus Blech und Stahl.

Das erste Produkt hörte auf den englischen Namen Iron Rock - dabei sprach damals kaum jemand über Globalisierung und Internationalisierung ...In der Tat. Offenbar hatte mein Urgroßvater nicht nur ein Händchen für Mechanik, sondern auch für Vermarktung. Heute stellt Abus seine Produkte an drei Standorten in Deutschland her - jeder ist spezialisiert. Wieso?Das hat mit unserer Historie zu tun. Wir waren vor allem Mechaniker, andere Kompetenzen haben wir dazugekauft. Vor 50 Jahren haben wir ein Technologie- und Produktionszentrum im Westerwald aufgebaut, ...

