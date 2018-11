Ägypten und die Türkei erleben bei den Winterreisen ein Comeback, berichtet Stefan Baumert. Der TUI-Manager erklärt, wohin die Deutschen in der kalten Jahreszeit reisen - und wo noch Schnäppchen drin sind.

Herr Baumert, wie verbringen die Deutschen in diesem Winter ihren Urlaub?Stefan Baumert: Unsere Kunden fahren gerne Ski - in Österreich und in Deutschland. Andere wollen in die Sonne: Jeder vierte Gast fährt auf die Kanaren. In diesem Jahr jedoch haben wir festgestellt, dass Ägypten und die Türkei ein Comeback erleben, die in unserer Rangliste der beliebtesten Ziele direkt hinter Spanien landen. Der Zuwachs ist hoch: Ägypten verzeichnet in diesem Jahr 50 Prozent mehr Buchungen als im vergangenen Jahr.

Dass die Türkei angesichts des Konflikts mit Deutschland und der EU und den Anschlägen vergangener Jahre wieder gefragt ist, ist überraschend. Woran liegt der Zuwachs?Die Türkei bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und punktet mit sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...