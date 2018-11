Seit langem fragt man sich, wie viele Einzelfälle es denn noch benötigt, bis man nicht mehr von Einzelfällen spricht. So wird auch bei der abscheulichen Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen durch angeblich bis zu 15 Männer in Freiburg am 14. Oktober wieder beschwichtigt: "Es handele sich um eine Tat Einzelner, die nicht pauschalisiert werden dürfe," ...

Den vollständigen Artikel lesen ...