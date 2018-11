Nach zwei Jahren Trump im Weißen Haus sind die Kongresswahlen die erste Abstimmung über den US-Präsidenten. Die sonst äußerst rege NRA hält sich jedoch auffallend zurück.

Es steht viel auf dem Spiel bei der US-Kongresswahl am 6. November - sind sie doch eine erste Abstimmung über den extrem umstrittenen Donald Trump nach zwei Jahren im Weißen Haus. Entsprechend haben Kandidaten, Parteien und andere Organisationen so viel Geld in den Wahlkampf gesteckt, dass diese "Midterms" - die jeweiligen Zwischenwahlen in der Mitte der Amtsperiode eines Präsidenten - schon jetzt als die teuersten in der US-Geschichte gelten.

Aber eine Gruppe, die über lange Jahre hinweg als ein Königsmacher in der republikanischen Politik betrachtet worden ist, hat sich dieses Mal auffallend zurückgehalten: die mächtige Waffenlobby-Organisation National Rifle Association, kurz NRA.

Gerade einmal elf Millionen Dollar (9,6 Millionen Euro) hat sie bisher in die Rennen ums Abgeordnetenhaus und den Senat gesteckt - halb so viel wie bei den Wahlen vor vier Jahren, bei der die Republikaner die volle Kontrolle über den Kongress gewannen.

Die diesjährigen Ausgaben liegen auch weit unter den 54 Millionen Dollar, die der Verband 2016 in die Präsidenten- und Kongresswahlen investierte.

Dagegen sind die Aufwendungen von Gruppen und Personen, die für schärfere Waffengesetze eintreten, in die Höhe geschnellt. Da ist zum Beispiel die vom früheren New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg gegründete Organisation Everytown for Gun Safety: Sie hat vor dem Wahlkampf Ausgaben in Höhe von 30 Millionen Dollar in Aussicht gestellt und lässt es auch in diesen letzten Tagen nicht an frischem Geld mangeln.

Ein von der ehemaligen Kongressabgeordneten Gabby Giffords ins Leben gerufenes Aktionskomitee wird fast fünf Millionen Dollar ausgegeben haben, wenn am 6. November die ersten Wahllokale öffnen. Giffords hatte bei einem Attentat 2011 lebensgefährliche ...

