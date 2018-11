Die Suche nach der Leidenschaft führt ins Unglück. Perfektion ist nicht das Ziel, sondern das Ende allen Fortschritts.

Folgen Sie Ihrer Leidenschaft! Bitte! Finden Sie Ihre Passion, und leben Sie danach! Dann werden Sie erfolgreich sein, ganz sicher. Dieses Mantra liest man immer wieder in Selbsthilfebüchern und Karriereratgebern. Die Hingabe für seine Interessen sei der beste Weg zu einem erfüllten Berufs- und Privatleben. Wer will schließlich nicht seine Träume leben, seine Berufung zum Beruf erheben? Und selbst wenn es dazu nicht reicht: Es an Enthusiasmus mangeln lassen ist sicher keine Alternative.

Was die Verfechter dieses Lebensentwurfs meist vergessen: Leidenschaft ist nichts, was irgendwo herumliegen würde, was nur darauf wartete, gefunden und umgesetzt zu werden. Dieser Idee liegt die Annahme zugrunde, wir besäßen festgelegte Interessen, die uns dauerhaft und nachhaltig erfüllen.

Doch das stimmt nicht: Wer seine Neigung aufspürt, sie schließlich meint gefunden zu haben und ihr folgt, wird ...

