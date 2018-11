von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern bahnte sich Hurrikan Willa am Dienstag seinen Weg auf mexikanisches Festland. Dass die Namen der tropischen Stürme, die in alphabetischer Reihenfolge vergeben werden, bereits das "W" erreicht haben, ist ein Indiz für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...