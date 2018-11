Bei den Zwischenwahlen stellt sich Trumps Partei vor allem im Repräsentantenhaus auf Verluste ein. Die brummende Wirtschaft zieht nicht als Wahlkampfthema für die breite Masse. Unter Mittelständlern sind die Sorgen groß.

Es gibt viele Gründe, West Virginia zu lieben. Der US-Bundesstaat schmiegt sich idyllisch in die Berge der Appalachen. Gerade im Herbst, wenn sich die Blätter an den Bäumen der Gebirgswälder verfärben und über den Pässen tiefe Wolken hängen, präsentiert sich der Mountain State in atemberaubender Schönheit.

Trotzdem hat der Ruf des Staates in den vergangenen Jahren gehörig gelitten. West Virginia wurde zur Chiffre für Trump-Country. Nirgendwo war der Sieg des US-Präsidenten so strahlend wie hier. Fast 70 Prozent der Wähler gaben ihm ihre Stimme - ein Erdrutsch, gefüttert aus wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit und Enttäuschung mit den vorherrschenden Verhältnissen.

Ihre Hoffnungen wurden nicht enttäuscht. Mittlerweile geht es mit West Virginia wieder aufwärts. Die Wirtschaft wächst, Jobs sind in den Staat zurückgekehrt. Zwar freuen sich die USA insgesamt bereits seit vielen Jahren über robustes Wachstum und sinkende Arbeitslosigkeit, an manchen Regionen des Landes ging der Aufschwung jedoch lange fast folgenlos vorbei. Nicht mehr. Mittlerweile spürt auch der langjährige Krisenstaat, dass es wieder aufwärts geht. Der Wendepunkt liege ziemlich genau zwei Jahre zurück, heißt es bei Unternehmern im Staat. Damals gewann Donald Trump die Präsidentschaftswahl.

Wenn es mit der Wirtschaft in West Virginia aufwärts geht, dann spürt Kim Mack das sofort. Die Präsidentin von Cyclops Industries sitzt in ihrem kleinen Büro in einem windschiefen Haus in South Charleston. Unten in der Werkstatt fertigen derweil ihre Angestellten Sichtvorrichtungen für Industrieanlagen. Vorsichtig fügen sie Spezialglas in stählerne Halterungen ein. So entstehen Sichtvorrichtungen, die etwa in Anlagen der Gas- oder der chemischen Industrie eingebaut werden.

Cyclops Industries ist ein kleines Unternehmen, aber eines mit einem hervorragenden Ruf. Die Firma ist fest in West Virginia verankert. Im kommenden Jahr feiert der Familienbetrieb 60-jähriges Jubiläum, Mack führt ihn in der dritten Generation. Irgendwann will sie den Betrieb an ihren Sohn übergeben - für die Familie, aber auch für ihre Heimat, der sie sich sehr verbunden fühlt. Um ihren Hals hängt eine Silberkette mit rundem Anhänger, aus dem der Umriss West Virginias ausgestanzt ist. Auch ihre Ohrringe haben die Form des Mountain States.

Es ist nicht nur die emotionale Verbindung nach South Charleston, die für Mack wichtig ist. Ihr Geschäft ist fest mit der Region verbunden. Zwar exportiert Cyclops seine Produkte in mehr als 20 Länder - von Kanada über Ungarn bis nach Vietnam - aber entscheidend für den Erfolg des Unternehmens ist immer noch der Heimatmarkt. Wenn es für West Virginia gut läuft, dann profitiert auch Mack. Entsprechend besorgt schaut sie ...

