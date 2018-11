Der Midstream-Sektor ist heute nicht gerade beliebt. Der Alerian MLP ETF ist seit den Höchstständen 2014 rund 45 % abgerutscht. Und man muss schon gut aufpassen, was man in diesem Bereich kauft: Viele Midstream Master Limited Partnerships (MLPs) waren in den letzten Jahren gezwungen, die Ausschüttungen aufgrund von Problemen in der Branche zu kürzen. Das ist jedoch nicht der Fall bei Enterprise Products Partners (WKN:915716), einem der größten Midstream-Unternehmen in Nordamerika. Und das Unternehmen ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dies nie passiert. Man will für Einkommensanleger eine Kaufmöglichkeit über das gesamte Risikospektrum hinweg bieten. Midstreams waren einst sehr beliebt Midstream-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...