Russisches Pipeline-Gas ist günstiger als Flüssiggas aus den USA. Deutschland könnte jedoch aus geopolitischen Erwägungen auf die transatlantische Karte setzen.

Es ist einem Bericht der Financial Times zufolge ein Wunschdenken, zu glauben, dass die LNG-Exporte in den USA eine wirtschaftlich lebensfähige und logistisch machbare Alternative sein werden, um die russischen Gaslieferungen von Nord Stream I und II zu ersetzen. Es gebe zwar zahlreiche LNG-Terminals in Europa. Allerdings gebe es keine innereuropäische Pipeline-Kapazität, um das LNG-Gas von den Küsten zu den Bedarfszentren in ganz Europa zu transportieren. Dem Blatt zufolge gebe es keine zwingende Notwendigkeit für Europa, eine seiner Hauptlieferquellen aus dem Osten abzuschneiden. US-amerikanische LNG-Produzenten konkurrieren nicht nur mit Russland. Sie konkurrieren mit globalen LNG-Produzenten, darunter Katar, Algerien und Nigeria, die LNG bereits zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...