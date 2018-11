Israelische Blockchain-Startups haben in den ersten drei Quartalen dieses Jahres mithilfe von Initial Coin Offerings 600 Millionen Dollar eingesammelt.

TOP-Meldung Israels Blockchain-Startups nehmen mit ICOs 600 Millionen Dollar ein Israelische Startups haben in den ersten drei Quartalen dieses Jahres mithilfe von Initial Coin Offerings (ICOs) Mittel in Höhe von mehr als 600 Millionen US-Dollar eingesammelt, so ein Bericht des Kryptoanalyse- und -forschungsunternehmens One Alpha. Eine Umfrage von One Alpha zählte 140 aktive Blockchain-Unternehmen in Israel, die in Kombination mit anderen Anlageformen Investitionen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar erhalten haben. "Mehr als 60 Prozent der Unternehmen und 88 Prozent der Geldmittel hängen mit ICOs zusammen", so der Bericht. Zudem übertreffen die Zahlen der Token-Verkäufe auch die Mittel, die für Industrie-Startups durch traditionelle ...

