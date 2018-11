Am kommenden Freitag beginnt in London der Kampf um die Schachweltmeisterschaft. Computer spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Am Freitag beginnt in London das Duell um die Schachweltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen (Norwegen) und seinem Herausforderer Fabiano Caruana (USA). Beide Spieler setzen auf die Hilfe von Computern. Mit deren Unterstützung haben sie lange Eröffnungsvarianten ausgetüftelt, auf die ein Mensch allein niemals kommen würde. In jeder ihrer insgesamt zwölf Partien werden die beiden Spieler im Schnitt die ersten zehn Züge (jeweils ein Zug von Weiß und von Schwarz werden kumuliert als ein Zug bezeichnet) aus dem Gedächtnis spielen. Erst ab diesem Punkt werden sie anfangen, selbständig zu denken. Auch wenn sich die beiden stärksten Spieler der Welt gegenübersitzen: Gegen einen Computer hätten die beiden nicht den Hauch einer Chance. Sie könnten in der einen oder anderen Partie ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...