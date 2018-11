Erfahrene Anleger sehen in Korrekturen oder Crashs eher eine Chance als ein Dilemma. Sie wissen auch, dass sie einfach dazugehören und über einen längeren Zeitraum keine große Bedeutung besitzen. Rückblickend war der Kauf bei günstigen Bewertungen immer sinnvoll. Wichtig dabei ist allerdings eine langfristige Ausrichtung (über viele Jahre). Die Novo Nordisk (WKN: A1XA8R)-Aktie notiert beispielsweise derzeit bei fast 3 % Dividendenrendite (für 2019) (01.11.2018) und hat auch noch über viele Jahre seine Dividende jedes Jahr gesteigert. Hier erfährst du, was derzeit für die Aktie spricht. Was das Unternehmen auszeichnet Novo Nordisk ist nicht nur ein guter Dividendenwert, es ...

