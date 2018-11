Baierbrunn (ots) -



Fernsehmoderatorin Christine Westermann ("Zimmer frei!", "Das Literarische Quartett") staunt rückblickend über ihre TV-Karriere. Denn ihre Anfänge vor der Kamera im Jahr 1972 waren alles anderes als überzeugend, wie die 69-Jährige im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schildert. "Dass die mich haben weitermachen lassen, wundert mich." Sie habe große Angst vor der Kamera gehabt, "mit 20 Jahren konnte ich noch nicht viel Persönlichkeit aufbieten". Doch Westermann ließ sich nicht entmutigen. "Ich hatte das Gefühl: Ich kann das besser. Und das habe ich irgendwann bewiesen."



Jetzt, kurz vor ihrem 70. Geburtstag, würde die Moderatorin gern die Zeit anhalten. "Ich möchte nicht mehr 65, 50 oder 40 sein, überhaupt nicht", betonte Westermann. "Ich möchte einfach so sein wie jetzt."



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 11/2018 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



