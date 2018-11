Korrigierende Erdgas- und Ölpreise kreieren derzeit ein schwieriges Umfeld für die Aktie des russischen Gas- und Ölproduzenten. So muss man es fast schon als positiv herausstellen, dass die laufende Korrektur in der Aktie keine neuen Verlaufstiefs ausbildete. Allerdings gelang es dem Wert auch nicht, neues Aufwärtsmomentum zu kreieren und so das Korrekturszenario ins Wanken zu bringen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...