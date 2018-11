Eigentlich sollte es beim Bundeskongress der Jungen Liberalen um Europa gehen. Aber ganz ohne FDP-Kritik ging es nicht. Den liberalen Nachwuchs stört vor allem, wenn die Mutterpartei mal wieder "nach rechts blinkt".

Der FDP-Nachwuchs tagt gerade eine gute Stunde, da steht die zentrale Frage erstmals im Raum. Jens Teutrine, Vorsitzender der Jungen Liberalen (JuLis) in NRW, ruft sie den Delegierten beim Bundeskongress so energisch entgegen, dass man ihn auch ohne Mikrofon hinten im Saal gut verstanden hätte. Was sie alle zusammengehalten habe in der Zeit der außerparlamentarischen Opposition, beginnt Teutrine, sei ein gemeinsames Ziel gewesen. Das fehle der FDP heute ganz deutlich. "Wir brauchen wieder eine Leitlinie", fordert er.

Und da ist sie wieder. Die Frage, was die Liberalen eigentlich wollen. Wie sie sich positionieren - mehr als ein Jahr nach dem Rückzug aus den Jamaika-Verhandlungen. In einer Zeit, in der sich die CDU neu sortiert, die SPD weiter streitet - und sich die Grünen in der Mitte breitmachen. Man sei bereit für Jamaika-Gespräche nach Neuwahlen, hat Parteichef Christian Lindner zuletzt mehrfach erklärt. Die FDP sei vorbereitet: Programm steht, Personal steht, also komme, was wolle.

Wer aber dem Parteinachwuchs an diesem Wochenende zuhört, merkt schnell: Die JuLis haben Klärungsbedarf. Im beschaulichen Bingen am Rhein haben sie sich zu ihrem Bundeskongress zusammengefunden. Es soll um Europa gehen, um ein eigenes Programm für die Wahl im kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...