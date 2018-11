Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Erster gegen Zweiter in der Bundesliga: BVB - FC Bayern am Samstag ab 17.30 Uhr live und exklusiv



- Erster gegen Zweiter in der 2. Bundesliga: HSV - 1. FC Köln am Montag ab 20.00 Uhr live und exklusiv



- Der 4. Spieltag der UEFA Champions League mit Schalke - Galatasaray, Bayern - AEK Athen und allen Spielen, allen Toren in der Original Sky Konferenz am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv



- Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Hammer-Herbst bei Sky Sport: Im Oktober und November bietet Sky jeden Tag exklusive Sport-Höhepunkte live. Neben dem besten Fußball aus Bundesliga, 2. Bundesliga, UEFA Champions League und DFB-Pokal beinhaltet das Sky Programm in dieser Zeit Weltklasse-Handball aus der DKB Handball-Bundesliga und EHF Champions League, Spitzen-Tennis von der ATP World Tour und Golf von der US PGA Tour und European Tour.



Seinen fußballerischen Höhepunkt findet der Hammer-Herbst bei Sky in der kommenden Woche. In der XXL-Fußballwoche dürfen sich Sky Kunden unter anderem auf die UEFA Champions League sowie die beiden absoluten Topspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga freuen.



Eröffnet wird die XXL-Fußballwoche am Montagabend in Hamburg. Im Topspiel der 2. Bundesliga empfängt der Tabellenzweite HSV den Spitzenreiter 1. FC Köln. Die beiden Bundesliga-Absteiger der Vorsaison stehen punktgleich an der Spitze und wollen mit drei Punkten einen weiteren großen Schritt Richtung Wiederaufstieg machen. Sky berichtet ab 20.00 Uhr live und exklusiv. Zur Einstimmung auf das Gipfeltreffen sind bereits am Sonntagabend ab 19.55 Uhr Bernd Hoffmann und Armin Veh zu Gast bei "Sky90".



Weiter geht es am Dienstag und Mittwoch in der UEFA Champions League. Jeweils ab 18.30 Uhr berichtet Sky live und zeigt neben allen Spielen, allen Toren im Rahmen der Original Sky Konferenz auch die Einzelspiele des FC Schalke gegen Galatasaray Istanbul und des FC Bayern gegen AEK Athen live und exklusiv.



Am Samstagabend blickt dann ganz Fußball-Deutschland nach Dortmund, wenn der BVB den FC Bayern empfängt. Die beiden Vereine, die das vergangene Jahrzehnt in der Bundesliga geprägt haben, könnten sich in diesem Jahr ein enges Rennen um die Deutsche Meisterschaft liefern. Das Duell des Tabellenersten gegen den Zweiten überträgt Sky am Samstag ab 17.30 Uhr live und exklusiv. Mehr zum Duell der Giganten erfahren Sky Zuschauer am Morgen danach: Ab 10.45 Uhr ist dann Hans-Joachim Watzke zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD.



Eine Ausführliche Übersicht über alle Sky Sport-Highlights in den kommenden Wochen ist unter sky.de abrufbar.



Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei sein



Mit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit dem Supersport Monatsticket ohne lange Vertragsbindung derzeit bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Per Streaming bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die Highlights der XXL-Fußballwoche bei Sky und Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Montag, 5.11.:



20.00 Uhr: 2. Bundesliga, Hamburger SV - 1. FC Köln live und *exklusiv* auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Dienstag, 6.11.:



18.30 Uhr: UEFA Champions League, Die Original Sky Konferenz (2 Spiele ab 18.50 Uhr, 6 Spiele ab 20.55 Uhr) live und *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



20.55 Uhr: UEFA Champions League, FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul live und *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD



Mittwoch, 7.11.:



18.30 Uhr: UEFA Champions League, Die Original Sky Konferenz (2 Spiele ab 18.50 Uhr, 6 Spiele ab 20.55 Uhr) live und *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



20.55 Uhr: UEFA Champions League, FC Bayern München - AEK Athen live und *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD



Samstag, 10.11.:



17.30 Uhr: Bundesliga, Borussia Dortmund - FC Bayern München live und *exklusiv* auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland