beflügelt vom möglichen Ende des Handelstreits zwischen den USA und China legte der DAX in der vergangenen Woche um 2,8 Prozent zu. Die Anleger spekulierten darauf, dass sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping bei einem geplanten Treffen Ende des Monats auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires verständigen könnten. Berichte, dass der Entwurf eines Handelsabkommens vorbereitet werde, stärkten die Anleger in ihrer Spekulation.

Sollte sich beide Seiten tatsächlich einigen, wäre ein wesentlicher Belastungsfaktor der Aktienmärkte aus dem Weg geräumt. Während bis zuletzt viele Experten ein nervenzehrendes Auf und Ab an den Märkten erwarteten, könnte mit dem Rückgang der Volatilität vielleicht doch der Startschuss für eine Jahresendrally gegeben werden. Bereits in den vergangenen Tagen gab der VDAX, das sogenannte Angstbarometer am deutschen Aktienmarkt, von 25 auf 19 nach.

Indikatoren drehen auf long

Der DAX konnte am Freitag weiter hochziehen und bis fast 11700 Punkte ansteigen. Damit sei der deutsche Leitindex seit dem Verlaufstief um 11050 Punkte während eines positiven Wochenverlaufs um rund 650 Punkte angestiegen. Der DAX könnte nun vor einer Korrektur nach unten stehen! Diese Korrektur könnte im Bereich von 11450 bis 11500 Punkten auslaufen. Der Trend sei kurzfristig weiter long, mögliche Korrekturen sollten nur begrenzt stattfinden.

Im großen Bild könnte sich der DAX am Beginn einer langen Aufwärtsbewegung mit einem Kursziel um 13000 Punkte und höher befinden. Auch der langfristige Gebert-Indikator habe im November auf Kaufen gedreht. Der DAX befinde sich übergeordnet noch im Short-Modus, die Indikatoren würden aber auf long drehen. Auch an der Wall Street konnte der S&P 500 weiter deutlich zulegen und notiere somit weiterhin über der wichtigen Marke von 2700 Punkten!

Nun müsse der marktbreite US-Index im nächsten Schritt mit der 200-Tages-Linie einen Widerstand überwinden

Tesla: 160 Prozent p.a. in 7 Wochen

