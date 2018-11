Am zwölften Spieltag der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld 1:2 gegen den FC St. Pauli verloren. Die Hamburger rücken damit vorübergehend an die Tabellenspitze, Bielefeld steht auf Rang 14. Nach dem Spitzenspiel am Montagabend zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln wird St. Pauli die Tabellenführung aber wieder verlieren.

Bielefeld hatte den besseren Start in die Partie erwischt. Bereits nach sieben Minuten gingen die Ostwestfalen durch einen Treffer von Keanu Staude in Führung. St. Pauli hatte im Anschluss große Probleme, die Gastgeber machten aber zu wenig aus ihren Chancen. Ein von Marvin Knoll verwandelter Foulelfmeter sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich.

In der 55. Minute drehte dann schließlich Mats Möller Daehli die Partie. Der Schiedsrichter hatte dabei aber eine Abseitsposition übersehen. In der Schlussphase drückte Bielefeld auf den Ausgleich, blieb aber erfolglos. Am 13. Spieltag trifft St. Pauli auf Heidenheim, Bielefeld spielt in Ingolstadt.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Jahn Regensburg - 1. FC Union Berlin 1:1, 1. FC Heidenheim - Erzgebirge Aue 1:0.