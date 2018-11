Angela Merkel stand für den taktisch motivierten Verzicht auf Positionen. Wer auch immer sich im Rennen um ihre Nachfolge durchsetzt: Der CDU bietet sich jetzt die Chance, wieder leidenschaftlich parteilich zu sein.

Ulrich Wensel hat gewonnen. Ulrich wer? Der Mann ist Kreisvorsitzender der Jungen Union in Düsseldorf. Er hatte als Erster in der Union von Angela Merkel das gefordert, was sie nun getan hat: Sie solle vom Parteivorsitz zurücktreten und nicht noch mal als Spitzenkandidatin der Union antreten. Nur dadurch könne man "dem Niedergang der stolzen Volkspartei CDU entgegenwirken". Das war im November 2017, nach dem Platzen der Jamaika-Verhandlungen. Offenbar ist seit der Hessen-Wahl auch Angela Merkel davon überzeugt.

In der CDU öffnet sich durch Merkels Teilrückzug - sie will wohlgemerkt noch bis 2021 im Kanzleramt bleiben - ein Freiraum für personelle Veränderungen. Und damit auch Freiraum für die Artikulation von etwas, das Merkel in ihren 18 Jahren als Parteivorsitzende ausgetrocknet hatte: entschiedene politische Positionen, die über den puren Wunsch nach Macht hinausreichen. Mit ihrem Rückzug hat Merkel selbst implizit eingeräumt, dass sie den Wiedergewinn politischer Vitalität bisher verhindert hat.

Wensel hatte in seiner damaligen Presseerklärung den Kern der Kritik innerhalb der Union an Merkel durchaus treffend zusammengefasst: Der Kanzlerin sei "persönlicher Machterhalt wichtiger … als die inhaltlichen Positionen der CDU". Tatsächlich wird Merkel in die Geschichte der CDU als diejenige eingehen, die fast alle einst für zentral gehaltenen Positionen hergab und den Gegnern oder (potenziellen) Koalitionspartnern zu Füßen legte, um riskante Konflikte zu vermeiden. Merkels Methode war der Ausverkauf von politischem Kapital, also von Werten und Positionen ihrer Partei, von Interessen des Landes und der Bürger, für die die Regierenden Verantwortung tragen. Oder besser: tragen sollten.

Merkel hat perfektioniert, was nach 1990 fast alle westlichen Staaten prägte: unpolitische Politik. Es gibt in ihrer Laufbahn kein konstantes Ziel, nichts, wofür sie unzweifelhaft steht. Jedenfalls nichts, von dem sie zuvor nicht das Gegenteil zu wollen behauptete, und nichts, was ihr wichtiger gewesen wäre als der Gewinn oder Erhalt ihrer Machtposition. Erinnert sich noch jemand daran, wie leidenschaftlich sie vor 15 Jahren auf einem Parteitag in Leipzig im Einklang mit einem gewissen Friedrich Merz marktliberale Reformen forderte? Und wie sie schon kurz darauf in ihrer ersten Koalition mit der SPD so gut wie nichts davon umzusetzen versuchte? Auch ihre beiden wichtigsten Entscheidungen - Energiewende 2011 und Grenzöffnung 2015 - fällte sie im Widerspruch zu vorher vertretenen Positionen. Sie hatte eben gemerkt, dass die kurz zuvor beschlossene Verlängerung der Restlaufzeiten der Atomkraftwerke sie ebenso angreifbar machte, wie es eine konsequent restriktive Einwanderungspolitik, die sie vor 2005 in der Opposition vertrat, möglicherweise ...

