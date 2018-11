Kultus-, Wirtschafts- und das Umweltministerium gehen an die Freien Wähler. Die dritte Startbahn des Münchner Flughafens wird vorerst nicht gebaut.

Die CSU gibt in der neuen bayerischen Staatsregierung drei Ministerien an die Freien Wähler ab, darunter das landespolitisch äußerst bedeutsame Kultusministerium. Zudem gehen das Umwelt- und das um den Bereich Landesentwicklung ergänzte Wirtschaftsministerium an den künftigen Koalitionspartner.

Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Sitzung von ...

