Der heurige Paul-Watzlawick-Ehrenring ging an den Soziologen Hartmut Rosa. Sein Lebensthema: Mut zur Entschleunigung. Pantha rei. Alles fließt - vor allem die Zeit. Selten wird das so deutlich wie zu Beginn des vierten Quartals eines Kalenderjahres: Die Elternschaft hat den Schulstart der Kinder mehr oder weniger überlebt und das restliche Jahr bereits verplant. Börsennotierte Unternehmen arbeiten fleißig an der Q3-Berichterstattung. Budgets und Zielvereinbarungen werden finalisiert und mit einem Fuß sind wir schon wieder im neuen Jahr. Und in den Supermarktregalen werden wir mit Lebkuchen und Weihnachtsgeschenken daran erinnert, dass unsere innere biologische Uhr eigentlich von Hochsommer auf Silvesterpfad umstellen sollte. Mag sein, dass es am ...

