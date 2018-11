Zug - Die auf die unabhängige Verbriefung von Finanzprodukten spezialisierte GENTWO und der Blockchain Service Provider inacta mit seiner ICO Plattform Tokengate und dem mit initiierten Crypto Valley Ecosystem (CV Competition, CV Summit, CV Maps) vermelden die Gründung des Joint Venture GENTWO DIGITAL mit Sitz in den Crypto Valley Labs in Zug. Das Unternehmen ermöglicht es, Crypto-Anlagen als bankfähige Finanzprodukte mit Schweizer ISIN darzustellen.

Partner von GENTWO DIGITAL für die Erschliessung des Crypto Asset Markts ist die zur Crypto Finance Gruppe gehörende Crypto Broker AG in Zürich. Damit wird die weltweit erste Emissionsplattform für Finanzprodukte im Krypto-Bereich geschaffen. Der Markt für Crypto-Anlagen wie Tokens oder Blockchain-Portfolios spielt sich bis anhin abseits des klassischen Kapitalmarktes ab. Zwar existieren einige wenige Crypto-Fonds, doch war es bisher nicht möglich, einzelne Tokens oder Crypto-Portfolios als Finanzprodukte abzubilden, und ebenso konnten institutionelle Anleger nicht oder nur sehr schwer in ICOs investieren. Mit dem unabhängigen Verbriefungs- und Emissions-Setup der neu gegründeten GENTWO DIGITAL wird dies nun möglich. So bietet das Unternehmen mit Zertifikaten eine einfache, günstige und autonome Lösung, um in Tokens und Crypto-Portfolios zu investieren. Damit bindet GENTWO DIGITAL den Crypto-Markt erstmals an den klassischen Kapitalmarkt an. Und dies auf die einfache und transparente Weise, welche sich die klassischen Kunden von GENTWO gewöhnt sind.

Anschluss an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...