11.500 im DAX als Spielball zwischen Midterm und FED

Die Panik der letzten Oktoberwochen wich zum Monatswechsel einer Hoffnung auf Bodenbildung. Der DAX macht kurz vor der 11.000er-Marke Halt und setzte in der vergangenen Woche zu einer Erholung an. Damit wurde eine starke Gegenbewegung von knapp 3 Prozent eingeleitet, die in der Spitze sogar von Montag 11.218 im XETRA-Handel bis Donnerstag 11.689 rund 470 Punkte betrug. Gut für das Chartbild, welches ich im Ansatz hier in der Vorwochenanalyse wie folgt darstellte:

Wir haben im Tageschart damit zwar die Abwärtstrendlinie noch nicht erreicht, uns dieser aber erheblich genähert:

Dabei schlossen wir über einer Kursmarke, die uns bereits vor zwei Wochen beschäftigte und die ich nun wieder für sehr relevant halte - die 11.500 Punkte-Marke. Hierzu ein altes Chartbild:

Wie wir wissen, war dies Mitte Oktober kein Boden. Doch könnte nun als solcher fungieren?

Erholung an der Wall Street

Immerhin war die Erholung in den USA sehr massiv. So legte der Dow Jones noch zum Oktoberende eine rund 1.000 Punkte-Erholungsrallye auf das "Parkett":

Mehrere GAP's in Folge auf der Oberseite zeugten von einem Kauf- bzw. Eindeckungsdruck am Markt. Erst nach den Apple-Quartalszahlen entwich dieser wieder etwas, denn Analysten hatten mit noch mehr Gewinn gerechnet. Oder wie die Wirtschaftswoche schrieb: "Die Arroganz holt Apple ein" und kostete den Nasdaq zum Wochenausklang knapp zwei Prozent. Dennoch hat der Technologieindex Nasdaq hier bereits 50 Prozent der Verluste aufgeholt.

Den vollständigen Artikel lesen ...