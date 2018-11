Mit rund 2,8 Prozent Wochengewinn hat sich der Aktienmarkt in der vergangenen Woche ein wenig von seinen Kursverlusten erholen können. Von einer Wende am Aktienmarkt zu sprechen ist sicherlich zu früh, doch könnte diese zumindest eingeleitet sein. Welche Marken sind hierfür in der neuen Handelswoche maßgeblich? Alte Kursmarken im DA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...