Bielefeld (ots) - Halbzeitwahlen in Amerika produzieren meist schlechte Nachrichten für die Partei des Präsidenten - und ihn selbst. Der Wähler nutzt die alle zwei Jahre anberaumte Stimmungs- und Leistungsprobe an der Urne traditionell für schmerzhafte Nasenstüber; in der Hoffnung, dass sich das Kraftzentrum der US-Politik, der Kongress, neu einpegelt. Seit ein schlauer Berater des Demokraten Bill Clinton 1992 den Spruch "It's the economy, stupid" geprägt hat, gilt als Gebrauchsweisheit: Die Lage der Wirtschaft überragt am Ende alle anderen Themen. So betrachtet, müssten Donald Trump und die Republikaner morgen mit einem Erdrutschsieg rechnen. 3,7 Prozent Arbeitslosigkeit. Konstante Jobzuwächse. Steigende Löhne. Eine durch Steuer-Doping und Strafzölle angeheizte Boom-Wirtschaft. Rekord an den Börsen. Der Ist-Zustand könnte kaum besser sein. Allein, die Wirtschaftsdaten übersetzen sich nicht in Zustimmung für den Mann an der Spitze. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten hat die Nase voll von einem Präsidenten, der Amerika an den Rand eines politisch-gesellschaftlichen Ermüdungsbruchs geführt hat. Wer nicht zu den Tausendprozentigen auf beiden Seiten zählt, ist nach (den Wahlkampf mit berechnet) bald dreieinhalb Jahren im Löwenkäfig mit Dompteur Donald ausgelaugt wie nach einem Marathon. Der tägliche Zirkus aus Menschenverachtung, Rassismus, Respektlosigkeit und Medienschelte, den Trump mittels (a)sozialer Zwitscher-Medien inszeniert, hat den Charakter Amerikas deformiert. Die Wahl am Dienstag wird Aufschluss darüber geben, ob das Volk dem Extremisten im Weißen Haus Leitplanken setzt.



