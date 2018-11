Knapp 600 Punkte hat der deutsche Leitindex seit dem vergangenen Freitag zugelegt. Möglicherweise könnte es bald an den Märkten zu einer Überraschung kommen.

Die Aussichten auf ein Ende des Handelsstreits beflügelt den Dax. Zum Handelsschluss lag der deutsche Leitindex 0,44 Prozent im Plus bei 11.518 Zählern. Das Tageshoch der Frankfurter Benchmark lag sogar bei 11.690 Punkten. Am Donnerstag hatte der Index 0,2 Prozent im Plus bei 11.469 Punkten geschlossen.

Damit deutet sich auf Wochensicht ein Gewinn von rund drei Prozent an, nachdem der Monat Oktober für die Anleger mit minus 6,5 Prozent ein Reinfall war. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen notiert sind, gewann am Freitag 0,56 Prozent und stieg auf 24.473 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um 0,32 Prozent auf 3.214 Zähler nach oben.

Laut Medienberichten strebt US-Präsident Trump an, Ende des Monats, beim Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping eine Lösung des Handelsstreits zwischen den beiden Ländern zu erreichen. Dazu, so wird berichtet, soll ein Entwurf für ein Handelsabkommen vorbereitet werden. "Sollte dies gelingen, würde ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor an den Märkten wegfallen", schreiben die Analysten der Helaba.

Für Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Baader Bank, sind "trotz aller Handicaps Entspannungssignale an den Aktienmärkten erkennbar." So habe sich der Renditeanstieg von italienischen Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Papieren nicht weiter fortgesetzt. Auch die amerikanische Zinsangst lasse nach: Die angesichts der verhaltenen Weltkonjunktur nachgebenden Energie und Metallpreise bremsen den zukünftigen Inflationstrend. Auch für Halver steht fest: Eine Abkühlung des Handelskonflikts würde einen massiven Stein aus dem Aktien-Weg räumen.

Seit dem vergangenen Freitag, als der Leitindex auf 11.051 Punkte rutschte und damit ein neues Jahrestief markierte, hat das deutsche Börsenbarometer bereits fast 600 Punkte zugelegt. Viele Anleger fragen sich nun: Ist das bereits der Startschuss für eine Jahresendrally?

Laut dem Dax-Sentiment, eine Handelsblattumfrage unter mehr als 3.200 Anleger zur Börsenstimmung, ist diese Sache noch nicht entschieden. Die Auswertung der Erhebung hatte am Montag dieser Woche bereits Kaufkurse signalisiert.

Doch Börsenexperte Stephan Heibel, der die Umfrage auswertet, wusste nicht "ob die Aktienmarktrally der vergangenen Jahre wieder aufgenommen wird, oder ob wir uns - wie derzeit von vielen Marktkommentatoren in Aussicht gestellt - auf eine lange Phase der nervenzehrenden Aufs und Abs einstellen müssen". Das wird sich vermutlich aus den kommenden ...

