Seit einem Monat sind die Ölpreise auf Talfahrt - trotz Sanktionen gegen den Iran. Donald Trump kommt das gelegen. Doch seine Strategie ist riskant.

Für US-Präsident Donald Trump ist es ein großer Erfolg: Nur wenige Tage vor den so wichtigen Kongresswahlen in den USA notiert der Ölpreis für die US-Sorte WTI bei etwa 64 Dollar pro Barrel (circa 159 Liter). Innerhalb eines Monats hat sich Öl um nahezu 15 Prozent verbilligt - trotz der ebenfalls kurz bevorstehenden US-Sanktionen gegen den Iran.

Am Donnerstagabend hatte ein regelrechter Ausverkauf an den Ölmärkten eingesetzt: Die Referenzsorten WTI und Brent sackten in der Spitze um 2,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten ab. Am Freitag stabilisierte sich der Ölpreis leicht, setzte jedoch nicht zu einer nachhaltigen Erholung an.

Jan Edelmann, Rohstoffexperte der HSH Nordbank, sagt: "Der jüngste Ausverkauf deutet darauf hin, dass der Markt mit einem kompletten Ausfall des iranischen Angebots kalkulierte."

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Hinzu kommt: Auch auf Druck von Trump hat die Opec ihre Ölproduktion im Oktober auf 33,33 Millionen Barrel pro Tag aufgestockt. Insbesondere der iranische Erzrivale Saudi-Arabien hatte angekündigt, die Produktion bei Bedarf massiv ausweiten zu können.

Parallel dazu steigt auch die Rohölproduktion in den USA ...

