Freiburg (ots) - Es ist offenkundig, dass Maaßen die Rolle eines Topbeamten, der sich zu mäßigen hat, längst abgestreift hat und offen Politik macht. Die Chance, in die Politik zu wechseln, hätte ihm die Regierung schon vor Wochen geben müssen. Nicht nur hat das erbärmliche Schauspiel um ihn das Vertrauen ins Spitzenpersonal der Koalition weiter beschädigt. Gekratzt wurde an der Glaubwürdigkeit zentraler Institutionen dieser Republik. khs255g



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de