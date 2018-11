Viele Tausend Kilometer hinter den Mond soll die US-Raumkapsel Orion fliegen. Doch ohne ein Antriebsmodul aus Bremen würde das nicht gelingen.

Irena Güttel von der dpa berichtet: Weit hinter den Mond, fast eine halbe Million Kilometer von der Erde entfernt - so tief soll das neue US-Raumschiff «Orion» ins Weltall vordringen und damit so tief wie noch keins zuvor. 2020 soll es zu einem ersten unbemannten Testflug starten und später auch Astronauten transportieren. Diesem Ziel ist die US-Raumfahrtagentur Nasa nun einen Schritt näher gekommen: Das Antriebsmodul, sozusagen das Herzstück des Raumschiffes, ist fertig. Am Freitag nahm die Nasa es offiziell in Bremen entgegen. Fast 50 Jahre sind seit der ersten Mondlandung vergangen. Jetzt nehmen die USA und auch andere Raumfahrtnationen wie Russland und China den Erdtrabanten wieder ins Visier. «Wir kehren nicht nur zum Mond zurück. Wir gehen tiefer ins Weltall als die Menschheit je zuvor», sagte der Nasa-Direktor für bemannte Raumfahrt, Bill Gerstenmaier. «Orion» soll zunächst in einer großen Schleife um den Mond herum fliegen und dann wieder zur ...

