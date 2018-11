General Motors, Allianz, Covestro oder Apple: Konzerne kaufen für Rekordsummen eigene Aktien und treiben so die Kurse. Oft ist die künstliche Nachfrage schuldenfinanziert. Nicht alle können sich das leisten.

Die Abrechnung über acht Millionen Euro kommt um 17.51 Uhr per E-Mail. Thomas Böttger sitzt im zweiten Obergeschoss eines schmucklosen Leverkusener Klinkerbaus vor seinem Computer. Der hochgewachsene Mann mit markanter Brille verantwortet für den Chemiekonzern Covestro die Finanzen. Im Auftrag des Unternehmens hat eine Bank heute 128.500 Covestro-Aktien im Xetra-System der Börse gekauft.

Böttger öffnet den Mailanhang und überfliegt die Zahlenkolonne, in der jede Transaktion minutiös aufgeführt ist. Es war ein guter Tag für ihn, der Handel insgesamt rege. Das macht es Covestro leichter, zu einem guten Preis zu kaufen. Noch wichtiger ist, dass alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind. Denn der Rückkauf eigener Aktien ist streng reguliert. So darf er nie mehr als ein Viertel der durchschnittlich täglich gehandelten Covestro-Aktien kaufen. Heute blieb Böttger darunter, alles hat wie immer reibungslos geklappt.

Aktienrückkäufe wie der von Covestro haben maßgeblichen Einfluss auf die Kurse. Und sie sind beliebt: Weltweit kauften Unternehmen in diesem Jahr so viele Papiere zurück wie noch nie. Covestro hat das Geld, aber eine Mehrzahl der Konzerne kauft auf Pump, weil ihre Mittelzuflüsse nicht ausreichen, um neben der Ausschüttung von Dividenden auch noch Geld für den Aktienerwerb auszugeben. Das zeigt eine exklusive Auswertung der Düsseldorfer Investmentboutique ARX Value für die WirtschaftsWoche. Demnach konnten 28 der 53 größten Rückkäufer aus dem US-Index S&P 500, die von 2013 bis 2017 allein 1455 Milliarden Dollar für eigene Aktien ausgaben, das aus eigener Kasse gar nicht bezahlen. Nur bei 20 der Firmen mit den stärksten Käufen blieb nach dem Rückerwerb eigener Papiere noch Geld in der Kasse. Dabei klotzen nicht irgendwelche Nischenwerte der Börse richtig rein. Vielmehr überziehen gestandene Börsengrößen, das "Who's who" des US-Marktes, massiv ihr Konto: Exxon Mobil etwa, McDonald's und an der Spitze General Motors (siehe Tabelle Seite 3).

Mal nützlich, mal heikel

Der Effekt für Aktionäre ist zwiespältig: "Es wäre zu einfach, zu sagen, Aktienrückkäufe sind immer schlecht oder brächten im Gegenteil Nutzen. Vielmehr hängt dies vom Geschäftsmodell, soliden Finanzen, dem Potenzial und somit dem Kapitalbedarf des Unternehmens ab", sagt Christian Exner, Geschäftsführer von ARX Value.

Auf der einen Seite sind Rückkäufe gut für den Kurs. Wenn die Unternehmen die gekauften Aktien einziehen, verteilt sich der Gewinn auf weniger Papiere, der Gewinn je Aktie steigt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird niedriger. Zudem dürfen die neuen Anteilseigner höhere Dividenden erwarten, denn künftige Ausschüttungen verteilen sich fortan auf weniger Papiere. Problematisch ist, dass viele Unternehmen für Rückkäufe Schulden aufnehmen. Deshalb sind insbesondere in den USA Konzerne verschuldet wie nie. In der langen Niedrigzinsphase war das unproblematisch. Jetzt jedoch schleust die US-Notenbank Fed die Zinsen hoch. Auch solide US-Unternehmen zahlen nun schon fünf Prozent Zins, wenn sie sich langfristig verschulden. Das schlägt sich negativ in der Gewinnrechnung nieder - und wird deshalb die Börse belasten.

Die Ausnahme wird zur Regel

Covestro dagegen kann sich Rückkäufe leisten. 2018 hat der Dax-Konzern bisher 1,6 Milliarden Euro freie Mittel erwirtschaftet, aber nur 1,4 Milliarden für Rückkäufe und Dividenden ausgegeben. Bis Mitte 2019 will Covestro Aktien zurückkaufen, für bis zu 1,5 Milliarden Euro. Die Leverkusener zählen damit zu den sieben Konzernen im Dax, die 2018 zurückkaufen, bis dato für sieben Milliarden Euro. Der spendabelste ist die Allianz mit drei Milliarden Euro.

Eigentlich sollten Aktienrückkäufe nur eine Randerscheinung sein, eine Möglichkeit, überschüssige Mittel indirekt - über steigende Kurse - an die Aktionäre zu geben. Tatsächlich aber sind sie extrem weit verbreitet, vor allem in den USA. Das meiste Geld nehmen - nach der Steuerreform von Präsident Donald Trump - Technologieunternehmen und Banken in die Hand. Apple kaufte allein im zweiten Quartal für knapp 22 Milliarden Dollar eigene Papiere. Die im S&P 500 abgebildeten ...

