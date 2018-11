=== *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis (09:00 PK in Frankfurt), Erlangen 07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September 10:00 DE/Hans-Böckler-Stiftung, PK zum Thema: Arm und Reich - wie steht es um die soziale Mobilität? Vorstellung des neuen WSI-Verteilungsberichts, Berlin 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,3 zuvor: 53,9 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK zum Abschluss der CDU-Bundesvorstandsklausur, Berlin 12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 13:30 EU/Treffen der Eurogruppe (20:30 PK), Brüssel *** 13:45 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PK zu aktuellen bank- und wirtschaftspolitischen Fragen, Frankfurt 14:00 DE/SPD-Chefin Nahles, PK nach Vorstandsklausur, Berlin *** 14:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei einem Kolloquium organisiert von der Belgischen Nationalbank, Brüssel 14:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank of New York *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 53,5 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 61,6 Punkte *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q, Martinsried *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 4Q - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen ===

