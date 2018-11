Baumüller: Mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 80.000 Nm eignen sich die Motoren für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen und Anlagen wie etwa Servopressen, Extrudern und Shreddern. Für den Einsatz in Schiffen sind Ausführungen mit sogenannten Wingmounts verfügbar. Diese diametral am Außendurchmesser des Motors angeordneten Füße erleichtern die Integration in die Schiffskonstruktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...