Wer im Internet surft, kauft dort in den meisten Fällen auch ein. In Deutschland sind es von 65 Millionen Nutzern ab zehn Jahren rund 77 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Besonders häufig (67 Prozent) würden Kleidung und Schuhe geordert, gefolgt von Möbeln, Spielzeug und anderen Gebrauchsgütern. Auch Urlaubsunterkünfte, Eintrittskarten und Bücher seien gefragt. Knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) hatte im ersten Quartal dieses Jahres zwischen 100 und 500 Euro bei Internet-Händlern ausgegeben. Jeder 20. hatte sogar mehr als 1000 Euro gezahlt./ceb/DP/jha

AXC0046 2018-11-05/08:34