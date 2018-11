Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Deutsche Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) eine 4,5% Aktienanleihe Protect 2019/12 (ISIN DE000DDH62H3/ WKN DDH62H) mit dem Basiswert Deutsche Lufthansa vor.An den Aktienmärkten habe der Oktober in diesem Jahr nicht für einen goldenen Herbst gesorgt. Im Gegenteil: So wie die Blätter gefallen seien, seien auch die Aktienkurse gefallen. Zusätzlich zu den schwelenden Handelskonflikten hätten mehrere Gewinnwarnungen großer DAX-Konzerne bei Anlegern zur Verunsicherung geführt, ob die oftmals zu beobachtende Jahresendrally auch in diesem Jahr noch einsetze. Auf der anderen Seite würden die Zinsen in Europa immer noch nahe ihrem Tief notieren. Attraktive Anleihekupons als Ersatz für Aktienanlagen suche man in diesem Umfeld meist vergebens, oder sie stünden im Einklang mit sehr hohen Risiken im Hinblick auf die Bonität des Emittenten. ...

