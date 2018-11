Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) eine 5,5% Aktienanleihe Protect 2019/09 (ISIN DE000DDG89X5/ WKN DDG89X) mit dem Basiswert Wirecard vor.Die meisten Verbraucher würden heutzutage ein oder zwei Smartphones besitzen, mit denen sich im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung immer mehr Dinge online erledigen lassen würden - allen voran Einkäufe oder Bankgeschäfte. Gerade im Online-Handel würden die Umsätze von Jahr zu Jahr steigen. Eine Entwicklung, die nicht nur die Händler erfreue, sondern auch die Unternehmen, die den Zahlungsverkehr für die Händler abwickeln würden. Speziell das Mobile Payment, also die Umsetzung von Geldtransaktionen, die über ein mobiles Endgerät ausgeführt werden, dürfte angesichts des Trends, dass Verbraucher für ihre Online-Aktivitäten vor allem ihr Smartphone nutzen, nach unserer Einschätzung weiter an Bedeutung gewinnen, so das DZ BANK-Derivate-Team. Darüber hinaus sei auch im stationären Handel zu beobachten, dass dank Technologien wie NFC (Near Field Communication) beim bargeldlosen Bezahlen zunehmend das Smartphone statt der EC- oder Kreditkarte gezückt werde. ...

