Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Einhergehend mit der starken Erholung an den Aktienmärkten und einer zunehmenden Risikofreude der Anleger tendierten Staatsanleihen aus den als sicher geltenden Kernländern schwächer, so die Experten von Union Investment.Die negative Korrelation zwischen Aktien und Rentenpapieren sei somit in der Berichtswoche wieder zum Tragen gekommen. Die Rendite der richtungsweisenden deutschen Bundesanleihen habe per Freitagmittag bei 43 Basispunkten und damit acht Basispunkte über Vorwochenschluss gelegen. Die deutsche Zinsstrukturkurve betrachtend seien die Renditen im Wochenvergleich über alle Laufzeiten hinweg angestiegen, am stärksten dabei im Zehnjahresbereich. ...

