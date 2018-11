Keine Änderung beim FOMC-Treffen zu erwarten Vorläufige BIP-Daten aus Großbritannien interessant Sorgt der DoE-Bericht für etwas Halt am Ölmarkt?

In der kommenden Woche erwarten uns einige interessante Veröffentlichungen, wobei der britische BIP-Bericht im Fokus stehen dürfte. Der US-Dollar könnte durch die Sitzung des FOMC unter Druck geraten. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass keine wesentliche Veränderung erwartet wird. Des Weiteren treten nächste Woche die US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte in Kraft, so dass am Rohstoffmarkt mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen ist. USA | FOMC-Sitzung (Donnerstag, 20:00 Uhr) Die für nächste Woche geplante Sitzung des FOMC wird wahrscheinlich ein Nicht-Ereignis sein, da die Zentralbank ihren geldpolitischen Kurs beibehalten wird und diesmal keine Pressekonferenz stattfindet. Die jüngste hervorragende Performance des USD wird ...

