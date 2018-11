FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SIG PRICE TARGET TO 125 (155) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS TARGET TO 680 (660) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BP PRICE TARGET TO 710 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3400 (3300) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 215 (260) PENCE - 'HOLD' - JPM CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 380 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 100 (102) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LAMPE RAISES BARCLAYS TO 'BUY' (HOLD) - PEEL HUNT CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 250 (305) PENCE - 'ADD' - RBC CUTS BABCOCK INT. TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 700 (1000) P - UBS RAISES WILLIAM HILL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (330) PENCE



