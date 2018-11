Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann sich zum Wochenstart nicht so recht für eine Richtung entscheiden. Nach einer stabilen Eröffnung tendierte der SMI grösstenteils leicht im Minus, steht mittlerweile aber wieder geringfügig im Plus. Die Anleger warten nach der starken Vorwoche zunächst etwas ab, nachdem sie sich in der vergangenen Woche wieder mehr Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA gemacht hatten.

"Die Triebfeder hinter der Absichtsbekundung des US-Präsidenten, eine Einigung mit China im Handelsstreit zu erzielen, wurde von den Börsen für den Moment als wahltaktisches Manöver durchschaut und deshalb abgehakt", kommentiert ein Marktbeobachter am Montag. Politische Börsen hätten eben kurze Beine. Am (morgigen) Dienstag stehen in den USA Zwischenwahlen an. In der vergangenen Woche hatte der SMI getragen von der Hoffnung auf eine Lösung im Handelskonflikt zwischen China und den USA um 3,8 Prozent zugelegt.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 10.50 Uhr um 0,14 Prozent auf 9'004,69 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem das Gewicht der grosskapitalisierten Titel stärker begrenzt ist, verliert aktuell hingegen 0,18 Prozent auf 1'420,56 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) steht 0,02 Prozent höher bei 10'618,51 Zähler. Von den wichtigsten Titeln ...

