Die Eckdaten der jüngsten Geschäftszahlen von Facebook (= Zahlen zum 3. Quartal) dürften inzwischen im Kurs drin sein. Die Eckdaten für das 3. Quartal hatten sich bei Facebook auch sehen lassen können - Umsatzplus von 33% auf 13,727 Mrd. Dollar, Anstieg beim Gewinn pro Aktie von 1,59 Dollar (3. Quartal 2017) auf 1,76 Dollar im 3. Quartal 2018, was einem Zuwachs von 11% entsprach. So weit, so gut. Hier noch einige weitere Details, die im Rahmen der Quartalszahlen von Facebook veröffentlicht worden ... (Peter Niedermeyer)

