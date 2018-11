Anfang vergangener Woche musste der chinesische Automobilkonzern eine Gewinnwarnung herausgeben. Der Jahresüberschuss werde um rund ein Drittel gegenüber dem Vorjahr niedriger ausfallen, hieß es. Als Grund führte BYD den sich verschärfenden Wettbewerb an. Zwar boome der Markt für Elektroautos in China, allerdings träten nun auch immer mehr Automobilhersteller und Startups in den Wettbewerb. Die Aktie hat diese Warnung relativ glimpflich überstanden, nach einem kurzen Rücksetzer sogar wieder leicht ... (Achim Graf)

