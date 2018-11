Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BP von 700 auf 710 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Insgesamt hätten die Zahlen der europäischen Ölkonzerne für das dritte Quartal seine "Overweight"-Empfehlung für den Sektor gefestigt, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er sei bereits davon ausgegangen, dass der freie Barmittelfluss (Free Cashflow) in diesem Jahr einen Rekord erreichen und diese Entwicklung nachhaltig sein wird. Das dritte Quartal habe an dieser Einschätzung nichts geändert./ajx/ag Datum der Analyse: 05.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-11-05/13:27

ISIN: GB0007980591