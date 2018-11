Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum Technology AG und Busch SE planen strategische Zusammenarbeit / Busch-Gruppe baut Beteiligung aus / Neuorganisation der Vorstandsfunktionen DGAP-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum Technology AG und Busch SE planen strategische Zusammenarbeit / Busch-Gruppe baut Beteiligung aus / Neuorganisation der Vorstandsfunktionen 05.11.2018 / 14:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Asslar, 5. November 2018. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG plant den Abschluss einer Vereinbarung zur strategischen Kooperation mit der Busch SE, die eine engere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen insbesondere in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Service, Forschung & Entwicklung sowie IT ermöglichen soll. Im Zusammenhang mit der strategischen Kooperation hat die Busch SE der Pfeiffer Vacuum Technology AG mitgeteilt, dass die über ihre Tochtergesellschaft Pangea GmbH gehaltene Beteiligung an der Pfeiffer Vacuum Technology AG am 2. November 2018 die Schwelle von 50% überschritten hat. Des Weiteren wurde beschlossen, die Geschäftsverteilung im Vorstand zum 1. Januar 2019 neu festzulegen. Das Unternehmen soll nach Entscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat zukünftig entsprechend seiner globalen Geschäftsfunktionen organisiert werden. Es werden die Ressorts Chief Sales Officer, Chief Technology Officer und Chief Operations Officer neu geschaffen. Vorstandsvorsitzender Dr. Eric Taberlet wird die Funktion des Chief Sales Officer mit übernehmen. Chief Technology Officer wird Herr Dr. Ulrich von Hülsen. Die Position des Chief Operations Officer soll zunächst interimistisch durch einen externen Berater besetzt werden. Parallel wird mit der Suche nach geeigneten Kandidaten begonnen. Herr Dr. Matthias Wiemer wird als Mitglied des Vorstands Sonderaufgaben wahrnehmen bis zum Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2019. Kontakt: Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de 05.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 741165 05.11.2018 CET/CEST ISIN DE0006916604 AXC0151 2018-11-05/14:13