CSU und Freie Wähler wollen sich laut Koalitionsvertrag in Berlin dafür einsetzen, dass der Photovoltaik-Förderdeckel von 52 Gigawatt abgeschafft wird. Förderprogramme sollen weiterentwickelt und ein Zentrum für Batterieforschung eingerichtet werden. Großer Verlierer des Koalitionspokers ist die Windenergiebranche.Nach der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, künftig stärker auf ökologische Themen zu setzen - eine Reaktion auf die enormen Stimmengewinne der Grünen, die zweitstärkste Partei im Parlament wurden. Der mit den Freien Wählern ausgehandelte ...

