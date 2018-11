Köln (ots) - November 2018 - Mit Einführung der neuen Rubrik steht das Thema Selbstbestimmung für Frauen ab sofort im Fokus des Online-Magazins.



Erste Amtshandlung der neuen gofeminin Chefredakteurin Ann-Kathrin Schöll. Das Onlinemagazin für Frauen launcht eine neue Rubrik und erweitert mit "Job & Geld" das Themenspektrum. "Weibliche Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind Kernpunkte unserer Arbeit. Durch das Feedback unserer Userinnen wissen wir, dass vor allem am Thema "Mama und Karriere" großes Interesse besteht. Mit Mutmacher-Geschichten und alltagsnahen Expertentipps wollen wir Mütter dabei unterstützen, die richtige Balance zwischen Kindern und Karriere zu finden," so Schöll. Der Fokus der neuen Inhalte liegt auf der finanziellen Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der weiblichen Zielgruppe. Zu finden sind Anregungen für mehr Selbstbewusstsein, Tricks für den Büro-Alltag oder praktische Finanztipps. Die neue Rubrik soll Frauen dabei unterstützen, ihren beruflichen Werdegang nachhaltig zu gestalten.



Über die gofeminin.de GmbH:



Die gofeminin.de GmbH ist ein auf Frauen- und Gesundheitsthemen spezialisiertes Online-Unternehmen mit Sitz in Köln. Zur gofeminin.de GmbH gehören die drei eigenständigen Marken gofeminin, Onmeda sowie Content Contessa. 5,33 Millionen Unique User (AGOF digital facts 2018-10) besuchen gofeminin.de monatlich und finden hier auf unterhaltsame und inspirierende Weise Themen, die Frauen beschäftigen. Das unabhängige Gesundheitsportal Onmeda bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um das Themenfeld Medizin & Gesundheit und ist mit 5,11 Millionen Nutzern (AGOF digital facts 2018-10) eines der führenden Gesundheitsportale in Deutschland. Mit der Content Marketing Unit Content Contessa gibt die gofeminin.de GmbH ihre jahrelange Erfahrung im Aufbau von Content-Portalen und Social Media Kanälen an externe Marken weiter. Als Tochter der aufeminin.com S.A. (Paris) und Teil TF1 Gruppe ist die gofeminin.de GmbH zugleich Teil eines modernen, global agierenden Medienunternehmens.



