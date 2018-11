Eigene Praxen sind teuer, daher arbeiten viele Zahnärzte angestellt - etwa in Versorgungszentren. Dort steigen vermehrt auch Finanzinvestoren ein. Ärztevertreter warnen nun vor einem Ausverkauf zulasten der Patienten.

"Spekulanten", "Heuschrecken", "Finanzjongleure" - Zahnärzte-Vertreter sparen nicht mit starken Worten und Vorwürfen, um einen neuen Wettbewerber zu bekämpfen. Der Grund des Alarms: Finanzinvestoren, die in die Branche hierzulande drängen und niedergelassenen Zahnarztpraxen Konkurrenz machen.

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) fürchtet schon einen Ärztemangel auf dem Land, weil Investoren für Versorgungszentren lukrative Städte bevorzugen würden. "Der Ausverkauf der Versorgung an Spekulanten ist die größte Bedrohung, die es im zahnärztlichen Bereich je gab", warnt KZBV-Vorstandschef Wolfgang Eßer. Der Verband verhandelt mit den Kassen die Vergütungssätze für Zahnärzte. Versorgungszentren hingegen können ihre Preise freier setzen und niedergelassene Ärzte unterbieten - das macht sie bedrohlich.

In der Tat haben Investoren, die auch schon Pflegeheime betreiben, das Milliarden-Geschäft der rund 63.000 Zahnärzte in Deutschland entdeckt. Das treibt die Branche um, die sich diese Woche zum Deutschen Zahnärztetag (9. bis 10. November) in Frankfurt trifft.

Die KZBV zählt in einer neuen Analyse sieben aktive Investoren - darunter den Fonds Nordic Capital, der die Kölner Praxis-Gruppe "Zahnstation" kaufte, und die Frankfurter Quadriga Capital, Besitzer der "Zahnärztliche Tageskliniken Dr. Eichenseer" mit 19 Standorten. Auch die Kaffee-Dynastie Jacobs mischt über ihre Investment-Holding mit, unter der Marke "Colosseum Dental Group".

