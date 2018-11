Der USD/MXN ist in der letzten Woche dynamisch gestiegen, verlor aber am Donnerstag und Freitag an Momentum. Heute handelt das Paar in der gleichen Range wie am Freitag. Zunächst stieg der USDMXN, traf dann aber knapp unter 20,15 auf einen Widerstand und drehte gen Süden. Kürzlich sank das Paar auf 19,91 und markierte damit ein neues Sitzungstief. ...

