Griesheim (ots) - Vierzehn Top-Experten in Sachen optimales Präsentieren und souveränes Auftreten unterstützen Sie bei Ihrer Präsentationsperformance, 150 Teilnehmer geben Ihnen live Feedback nach Ihrer Präsentation, ein Team von Präsentationsdesignern gestaltet und optimiert Ihre Folien, nach kurzen und intensiven Einzelcoachings mit den Experten rocken Sie die Bühne und begeistern mit nur drei Auftritten das Publikum. Das ist das einmalige Konzept für die Performance Teilnehmer beim weltweit einzigartigen Präsentationsevent seiner Art, dem Presentation Rocket Day am 9.11.2018.



Die Präsentationsagentur smavicon lädt mit der inflow Presentation Trend Academy auch in diesem Jahr wieder zu dem Event der Superlative ein, das Teilnehmern in kürzester Zeit massive Fortschritte bei der eigenen Präsentation verspricht. Ob Topmanager und Führungskräfte, Berater, Trainer und Verkäufer - sie alle brauchen sie, sie alle wollen sie: die Präsentationskompetenz. Um in kurzer Zeit noch besser und erfolgreicher zu präsentieren, wagt der diesjährige Performance Teilnehmer den Schritt, in drei Runden auf einer Bühne vor großem Publikum seine Präsentationsperformance zu demonstrieren und sich dem Live-Feedback der Presentation Rocket Day Teilnehmer zu stellen. Als geschäftsführender Gesellschafter eines Unternehmens mit rund 3.000 Beschäftigten weiß er, dass man sich auch mal "vor den Zug werfen muss", um seine Ziele zu erreichen "so wie heute - denn Agilität heißt auch: Keine Angst vor dem brutalst-möglichen Kundenfeedback". Doch Übungsmöglichkeiten vor großem Publikum gibt es kaum.



Der Presentation Rocket Day bietet als einmaliges Event dieser Art dem Performance Teilnehmer die Chance, seine Präsentation unter realen Bedingungen vor großem Publikum unter Beweis zu stellen, liefert spektakuläre Ergebnisse in nur 8 Stunden und bietet auch den Zuschauern einen spannenden Mix aus Coachings, Vorträgen und Keynotes aus der Welt der Präsentationen. Als Zuschauer haben Sie die Möglichkeit, kostenfreie Einzelcoachings von namhaften Speakern und Trainern zu buchen, selbst an 6 effektiven Workshops teilzunehmen und live fantastische Vorträgen von Top Experten zu erleben.



