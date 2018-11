Aurora Cannabis hat am Montag an den verschiedenen Börsen unterschiedliche Signale abgegeben. Der Wert verlor an einer Börse mehr als 3,5 % und konnte umgekehrt an der Frankfurter Börse fast 2 % zulegen. Das zeigt, wie unterschiedlich die Einschätzungen ausfallen können und wie schwankend der Kurs abhängig von den Handelsvolumina ist. Die Notierungen sind insgesamt aber um 25 % binnen eines Monats gefallen - dies ist aus charttechnischer Sicht eindeutig. Damit befindet sich der Titel in einem ... (Frank Holbaum)

