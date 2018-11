China ist einer der am schnellsten wachsenden Energiemärkte der Welt. Die Nachfrage ist dort in den letzten 20 Jahren mit einer jährlichen Rate von 6,3 % gestiegen. Diese Wachstumsrate wird sich jedoch in den kommenden Jahren verlangsamen, wie eine Prognose von BP (WKN:850517) besagt. Der Ölriese schätzt, dass der chinesische Energiebedarf bis 2040 nur mit einer jährlichen Rate von 1,5 % steigen wird, und dann wird China rund ein Viertel des weltweiten Energiebedarfs benötigen. Während China in der jüngsten Vergangenheit der Haupttreiber für das globale Wachstum der Energienachfrage war, sieht BP Indien als den am schnellsten wachsenden Energieverbraucher der nächsten ...

